Смартфон Honor 20 Pro официально поступил в продажу в Украине: цена

Бренд Honor объявил о старте продаж своего нового флагманского смартфона Honor 20 Pro. В Украине модель будет доступна в изумрудном цвете.

Об этом Техно 24 рассказали в пресс-службе бренда.

Интересно: Обзор смартфона Honor 20: почему стоит обратить внимание на новый флагман

Где купить. Сейчас Honor 20 Pro доступен в сети магазинов "Цитрус". Информацию о старте продаж в других украинских сетях электроники обещают предоставить позже.

Цена. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена в 14 999 гривен.

Honor 20 Pro получил отверстие в экране

Чем интересен. Honor 20 Pro получил основную камеру с 4 модулями: 48-мегапиксельный сенсор с фотомодулем SONY IMX 586; 16 Мп сенсор с углом съемки 117 градусов; 8 Мп телемодуль с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым зумом; 2 Мп объектив для макросъемки.

Honor 20 Pro доступен в изумрудном цвете

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Эксперты из DxOMark оценил камеру Honor 20 Pro 111 баллов. Для сравнения, Galaxy Note 10+ 5G в этом рейтинге получил 113 баллов. Поэтому это очень хороший показатель.

Он получил Full HD + дисплей с диагональю 6,26 дюймов и разрешением 2340x1080. Сердцем устройства является восьмиядерный процессор Kirin 980. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно