Смартфон Honor 20 Pro официально поступил в продажу в Украине: цена

63 Читати новину українською
Смартфон Honor 20 Pro
Смартфон Honor 20 Pro / Фото/ пресс-служба

Бренд Honor объявил о старте продаж своего нового флагманского смартфона Honor 20 Pro. В Украине модель будет доступна в изумрудном цвете.

Об этом Техно 24 рассказали в пресс-службе бренда.

 Интересно: Обзор смартфона Honor 20: почему стоит обратить внимание на новый флагман

Где купить. Сейчас Honor 20 Pro доступен в сети магазинов "Цитрус". Информацию о старте продаж в других украинских сетях электроники обещают предоставить позже.

Цена. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена в 14 999 гривен.

Honor 20 Pro

Honor 20 Pro получил отверстие в экране

Чем интересен. Honor 20 Pro получил основную камеру с 4 модулями: 48-мегапиксельный сенсор с фотомодулем SONY IMX 586; 16 Мп сенсор с углом съемки 117 градусов; 8 Мп телемодуль с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым зумом; 2 Мп объектив для макросъемки.

Honor 20 Pro

Honor 20 Pro доступен в изумрудном цвете

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Эксперты из DxOMark оценил камеру Honor 20 Pro 111 баллов. Для сравнения, Galaxy Note 10+ 5G в этом рейтинге получил 113 баллов. Поэтому это очень хороший показатель.

Он получил Full HD + дисплей с диагональю 6,26 дюймов и разрешением 2340x1080. Сердцем устройства является восьмиядерный процессор Kirin 980. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
сегодня
63671
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Huawei
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звездопад Персеиды: фото и видео из соцсетей
13 августа 16:11 Звездопад Персеиды: фото и видео из соцсетей
142
Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
13 августа 09:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 2676
Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
12 августа 15:30 Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
12995
Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
11 августа 22:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
Ірина Полицька 218
Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
11 августа 11:05 Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
Анастасія Можаровська 2005
Новости
Больше новостей
Залиште відгук