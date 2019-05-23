Смартфон Honor 8S поступил в продал в Украине: цена

В Украине официально стартовали продажи нового смартфона Honor 8S. Это новый бюджетник от компании Huawei, который получил приятный дизайн и доступную цену.

Характеристики. Смартфон получил 5,71-дюймовый FullView-экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Он работает на 4-ядерном процессоре MTK MT6761 в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

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Honor 8S оснащен функциями управления жестами и разблокировки распознаванием лица и имеет встроенный G-sensor. Основная камера имеет разрешение 13 Мп и диафрагму f/1.8. Фронтальная камера имеет разрешение 5Мп с поддержкой режима Beauty.



Honor 8S получил приятный дизайн

Емкость батареи составляет 3020 мАч, чего достаточно для дня работы. Устройство получило три слота: 2 Nano SIM + 1 MicroSD, то есть флэш-память можно расширить до 512Гб. Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 с фирменной прошивкой EMUI 9.0.

Цена. В Украине Honor 8S поступил в продажу в черном и синем цветах. Рекомендованная стоимость – 3299 гривен.

Где купить. Смартфон можно приобрести в сетях магазинов "Алло", COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, "Фокстрот" и "Цитрус".

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