Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит революционно новую камеру

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Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит революционно новую камеру
Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит революционно новую камеру / Фото из открытых источников

Согласно последним патентным заявкам Huawei, компания намерена использовать в оптике камер будущих смартфонов технологию Liquid Lens. Китайский производитель разрабатывает тройной модуль, который включает RGB-сенсор, монохромный модуль и TOF-датчик.

Вместо традиционной оптики Huawei намерена использовать модули камеры с "жидкими" линзами Liquid Lens, сообщает 4PDA.

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Что такое технология "жидких" линз и как она работает? Технология "жидких" линз была разработана более чем два десятилетия назад французским физиком Бруно Бергу. В отличие от многих камер, в которых для изменения фокуса используется механический объектив или программное обеспечение, камера с "жидкими" линзами настраивается путем регулирования объема материала. Последний может представлять собой смесь масла и воды. Видео ниже объясняет, как это работает в сравнении с традиционными решениями.

Как работает технология "жидких" линз – смотрите видео

Преимущества технологии "жидких" линз. Опция имеет много преимуществ по сравнению с объективом цифровой камеры или механическим объективом. Во-первых, скорость и точность намного выше, чем у традиционных камер. Во-вторых, такое решение не содержит подвижных деталей и занимает меньше места в корпусе. В-третьих, с помощью технологии можно значительно увеличить кратность зума.

В этом году модуль камеры с "жидкими" линзами может появиться в Huawei Mate 30 Pro. Это станет прорывом для мобильной индустрии и поможет закрепить позицию Huawei как одного из крупнейших новаторов в области мобильной съемки.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: Техно
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