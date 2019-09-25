Смартфон Huawei Mate 30 Pro вышел без сервисов Google: как это исправить

Несколько дней назад компания Huawei официально представила свою новую линейку флагманских смартфонов Huawei Mate 30. Это первые девайсы компании без сервисов Google. Однако, их можно легко вернуть.

Специалисты издания 9to5google.com выпустили видео, на котором продемонстрировали, как быстро установить сервисы Google, необходимые для полноценной работы Huawei Mate 30 Pro.

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Как заверили эксперты, если следовать инструкции, то процесс установки займет всего несколько минут и позволит получить практически все программы, которые по умолчанию доступны на смартфонах под управлением Android.

Итак, нужно зайти на сайт lzplay.net. Далее загрузить Google Services Framework. После этого запускаем и подтверждаем устновку всех компонентов После того, как Google Play Store был установлен, нужно открыть это приложение. Далее заходим в аккаунт. Если при первой попытке это не удается сделать, то стоит перезагрузить смартфон. Нужно залогиниться и после этого Huawei Mate 30 начинает работать, как обычный смартфон на Android.

Как настроить сервисы Google на Huawei Mate 30 Pro: видеоинструкция

Почему так случилось со смартфонами Huawei? Линейка Mate 30 Pro – это первые смартфоны китайского производителя, вышедшие после введения санкций со стороны Министерства торговли США. Они запрещают американским компаниям сотрудничать с Huawei.

Компания не может использовать коммерческую версию Android, поэтому производитель использует версию с открытым кодом. Но без Google Play и других сервисов Google.

Вместе с тем Huawei предлагает пользователям собственный магазин приложений. Сейчас в нем уже около 45 тысяч приложений, а чтобы увеличить их количество – компания инвестировала миллиард долларов в привлечение разработчиков и развитие HMS.

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