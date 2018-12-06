Смартфон Huawei Nova 4 с "дыркой" в экране засветился на живых фото

В сети появились живые изображения еще не анонсированного смартфона Huawei Nova 4. К фото этого устройства приковано особое внимание, ведь оно должено получить нетипичное решение для селфи-камеры – ее должны разместить в дырке в верхнем левом углу экрана.

Об этом пишет Gizchina.

Таким образом инженерам удалось сэкономить еще больше пространства для экрана. Как видно на фото, модули основной камеры размещены на задней крышке вертикально, там по центру видим сенсор отпечатков пальцев.

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На фото можно увидеть эту загадочную "дыру" для камеры

Как сообщалось ранее, Huawei Nova 4 получит AMOLED-дисплей с диагональю 6,22 дюйма. Аппарат получит процессор Kirin 980 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Вероятно будет три варианта объема накопителя: на 64, 128 и 256 ГБ.

Разрешение фронталки, которую спрятали в "дырке", составит 24 Мп, а модули основной камеры – 24 и 12 Мп.

Новинка получит батарею, емкостью 4230 мАч. Аппарат будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.



Huawei Nova 4 получит двойную камеру

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