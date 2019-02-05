Смартфон Huawei P20 Pro существенно подешевел в Украине

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Huawei P20 Pro существенно подешевел в Украине
Huawei P20 Pro существенно подешевел в Украине / itndaily.ru

Один из лучших камерофонов на рынке – флагманский смартфон Huawei P20 Pro – подешевел в Украине сразу на 7 тысяч гривен.

Об этом заявили в подразделении Consumer Business Group (CBG), передает tehnot.com. Смартфон будет доступен по рекомендованной цене 22 999 гривен, что на 7 тысяч ниже, чем он стоил на старте продаж.

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Чем интересен

Бесспорно, камерами. Huawei P20 Pro называют одним из лучших смарфонов для фото. Основная камера имеет три модуля Leica с 40 Мп RGB-датчиком, 20 Мп монохромный сенсор и 8 Мп датчик с телеобъективом. Кроме того, устройство поддерживает технологию стабилизации изображения с помощью искусственного интеллекта Huawei AIS. Также камера хорошо снимает в условиях слабого освещения. Пользователю предоставляется 500 различных сценариев в 19 режимах съемки с автоматическим подбором настроек.

Huawei P20 Pro: видеообзор

В популярном рейтинге DxOMark, на котором протестировали камеру P20 Pro, он стал первым устройством, набравшим более 100 очков. Пока ни один другой смартфон не превзошел этот показатель.

Относительно других характеристик, то Huawei P20 Pro оснащен OLED-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма. Работает он на чипе Kirin 970 в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи составляет 4000 мАч.

Huawei P20 Pro
Huawei P20 Pro подешевел сразу на 7 тысяч

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Теги: Смартфоны Техно Huawei
Источник: 24 Канал
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