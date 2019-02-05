Смартфон Huawei P30 Pro получит интересное размещение основной камеры: фото

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Huawei P30 Pro: фото
Huawei P30 Pro: фото / Фото из свободных источников

В сети опубликовали очередной рендер неансованого смартфона Huawei P30 Pro. В отличие от более ранних утечек, изображение демонстрирует необычное расположение сенсоров основной камеры.

Ранее предполагалось, что все четыре датчика разместятся вертикально в ряд, однако новое фото, которое опубликовал сайт Wccftech, показывает, что один из них сдвинется вправо, уступив место LED-вспышке.

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Другие характеристики. По имеющейся информации, флагман Huawei получит процессор Kirin 980, 12 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации и 38-мегапиксельный сенсор основной камеры Sony IMX607 с оптическим зумом. Сама Huawei слухи о дизайне аппарата пока не комментирует.

Huawei P30 Pro
Вероятное размещение камер Huawei P30 Pro

Дата анонса. Ожидается, что компания представит Huawei P30 Pro и субфлагманский Huawei P30 на выставке MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.

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Теги: Техно Смартфоны MWC 2019 Huawei
Источник: 24 Канал
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