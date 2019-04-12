Смартфон Huawei P30 Pro украинцы раскупают очень активно

Новый флагманский смартфон Huawei P30 Pro имеет значительный спрос в Украине. По крайней мере об этом свидетельствуют данные предварительного заказа, которые обнародовало подразделение Huawei Consumer Business Group.

Период предварительных заказов в Украине продолжался 27 марта и до 4 апреля.

Как рассказали в подразделении Huawei, продажа флагманских смартфонов Huawei в Украине ежегодно демонстрирует положительную динамику. В частности, аксессуары из серии Huawei P20 покупали в Украине на 100% активнее, чем Huawei P10.

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При этом, количество предварительных заказов на Huawei P30 увеличилась сразу в четыре раза, по сравнению с Huawei P20. При этом заказы на Huawei P30 Pro увеличились аж в пять раз.

Какие модели выбирали украинцы. По итогам предварительных заказов, самой популярной моделью стал Huawei P30 в оттенке "Полярное Сияние" (Aurora). Именно такой цвет преобрели 37% украинских пользователей. Еще 33% выбрали цвет "Перламутр" (Breathing Crystal). При этом 30% покупателей приобрели камерофон в классическом черном цвете.

Линейка Huawei P30 довольно популярна в Украине

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