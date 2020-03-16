Смартфон Huawei P40 Pro засветился в тестах на производительность

Еще в конце февраля 2020 года смартфоны Huawei P40 и P40 Pro прошли сертификацию у китайских регуляторов и уже готовятся к анонсу. А незадолго до релиза старшая версия флагмана засветилась в базе данных Geekbench, продемонстрировав впечатляющую мощность железа будущей новинки.

Технические характеристики новинки

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Согласно данным бенчмарка, флагманский гаджет с кодовым названием Huawei ELS-NX9 построен на базе мобильной платформы HiSilicon Kirin 990 5G с базовой тактовой частотой 1,95 ГГц, сообщает Gizchina.

Объем оперативной памяти тестируемой модели составил 8 ГБ, в качестве операционной системы использовалась Google Android 10.

Результаты тестов

В испытании с нагрузкой на одно ядро смартфон набрал 770 баллов в многоядерной дисциплине – 3 182 балла. Другие спецификации устройства источник не сообщает.



Huawei P40 Pro станет одним из мощнейших смартфонов



Huawei P40 Pro получит тройную селфи-камеру

Особенности и дата анонса

По имеющейся информации, отличительными чертами новинки станут тройная селфи-камера, загнутый по бокам дисплей и сенсорные кнопки регулировки громкости.

Презентация линейки смартфонов Huawei P40 и P40 Pro намечена на 26 марта.

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