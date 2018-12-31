Смартфон Huawei Y7 Pro 2019 представили официально: топовый процессор и бюджетная цена

Компания Huawei официально анонсировали свой новый смартфон Huawei Y7 Pro 2019. Устройство получило топовый процессор и очень бюджетную цену.

Об этом пишет ixbt.com.

Характеристики Huawei Y7 Pro 2019

Смартфон получил дисплей с диагональю 6,26 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. Вверху видим каплевидный вырез, в котором разместили фронтальную камеру.

Читайте также: Лучшие смартфоны 2018 – рейтинг Техно 24

Работает новинка на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 450 в паре с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Есть слот для карт памяти емкостью до 512 ГБ.

Смартфон Huawei Y7 Pro 2019 стоит 170 долларов

Основная камера двойная с разрешением модулей на 13 и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение на 16 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Huawei Y7 Pro 2019 получил топовый процессор

Из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.

Цена Huawei Y7 Pro 2019

Смартфон будет доступен в двух вариантах цвета: Aurora Blue и Black. Цена новинки составляет 170 долларов (4700 гривен).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно