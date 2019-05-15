Смартфон-кирпич: Samsung запатентовала интересный дизайн мобильных устройств

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) появилась информация о новом смартфоне Samsung с довольно необычной конструкцией. Новинка получит гибкую конструкцию, к тому же будет состоять в форме параллелепипеда.

Дизайн и особенности. Как сообщает LetsGoDigital, все грани такого "смартфона-кирпича" будет охватывать гибкий дисплей. В сложенном виде эти секции экрана могут отображать различную полезную информацию – время, уведомления, напоминания и другое.

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Разложив аппарат, пользователь получит в свое распоряжение некое подобие планшета с достаточно большой сенсорной поверхностью. При этом активируется соответствующий "планшетный" интерфейс.



Samsung запатентовала смартфон-кирпич

Патентная документация свидетельствует о том, что устройство планируют оборудовать портом USB и стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Другие характеристики не раскрываются.



В разложенном виде новый смартфон Samsung будет выглядеть как большой планшет

Имеет ли аппарат право на жизнь? Собирается ли компания Samsung создавать коммерческий смартфон с предложенным дизайном, пока не ясно.

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