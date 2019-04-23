Смартфон Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представили официально: характеристики и цена

Компания Lenovo официально представила свой новый смартфон Z6 Pro. Он получил мощную 4-модульную камеру. Также стоит обратить внимание, что в топовой модификации аппарат получит до 12 ГБ оперативной памяти.

Дизайн. Как пишет IGeeKphone, новинка получила 6,39-дюймовый AMOLED-экран производства Samsung.

Фронтальную камеру спрятали в каплевидном вырезе. Ее разрешение составляет 32 Мп.

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Основная камера состоит из четырех модулей: 48+16+8+2 Мп. Камера поддерживает функцию искусственного интеллекта, что может улучшить съемку, например в условиях недостаточного освещения. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран.



Lenovo Z6 Pro получил 4 модуля камеры

Характеристики. Работает новинка на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 в паре с 6 или 12 ГБ оперативной памяти. Объем накопителя может быть 128/256 или 512 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 27 Вт.

Цена. Новинка доступна в трех цветовых вариантах: красный, красный и зелено-голубой.

Lenovo Z6 Pro: видео

Версия с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ стоит 430 долларов (11 600 гривен); Модификация с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ оценена в 445 долларов (12 тысяч гривен); Lenovo Z6 Pro 8+256 ГБ памяти стоит 565 долларов (15 200 гривен); А топовая версия 12+512 ГБ — 745 долларов (20 100 гривен).

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