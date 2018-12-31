Смартфон LG G8 получит "акустический дисплей"

Флагманский смартфон LG G8 может не получить традиционных динамиков. Если верить слухам, то устройство получит "акустический экран".

Об этом сообщает Gizmochina.

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Речь идет о технологии Sound on Display, которая предполагает генерацию звука за счет вибраций экрана. Наблюдатели говорят, что система Sound on Display позволяет получать достаточно чистый и громкий звук, не влияя при этом на характеристики дисплея.

According to my sources, #LGG8 will feature Sound on Display (SoD) technology... — Steve H.McFly (@OnLeaks) 3 січня 2019 р.

По слухам, анонс смартфона LG G8 состоится в конце текущего квартала. Экран новинки якобы будет снабжен каплевидным вырезом в верхней части.

Кроме того, устройству приписывают наличие 3D-камеры. Однако поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G) для аппарата не предусмотрена.

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