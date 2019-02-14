Смартфон LG G8 ThinQ не получит динамиков: детали

Компания LG продолжает анонсировать новые функции, которые появятся в смартфоне LG G8 ThinQ. На этот раз южнокорейская компания рассказала об аудиовозможностях новых устройств.

Как дисплей будет передавать звук? Как сообщает The Verge, в новом решении используется тот же бренд Crystal Sound OLED, который LG уже применяла в некоторых своих телевизорах. Это означает, что весь дисплей будет вибрировать, выступая в качестве динамика, о чем ранее сообщалось в слухах.

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Другие особенности смартфона. Компания также подтвердила, что LG G8 ThinQ станет первым флагманским телефоном компании серии G, в котором не будет применяться ЖК-дисплей. В G8 есть и обычный динамик внизу, для случаев вроде громкой связи, и компания говорит, что он может работать в связке с верхней частью экрана для 2-канального стереозвука.

Принцип работы технологии Crystal Sound OLED

Также смартфон получит фирменный 4-ядерный цифроаналоговый преобразователь (quad DAC), который раньше использовали в других решениях корейской компании. Это означает среди прочего сохранение традиционного разъема для наушников, а также наличие функции "Динамик Boombox", которая позволяет воспроизводить низкие басы при размещении телефона на столе.

Дата анонса. Официально LG G8 ThinQ представят в рамках выставки MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.

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