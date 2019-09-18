Смартфон-жабка Samsung W2020: что известно о новом флагмане

Уже до конца 2019 года компания Samsung должна представить свой новый флагманский смартфон. Его особенностью станет внешний вид – он станет классическим телефоном-раскладушкой, но с двумя сенсорными панелями.

Как пишет ithome, это устройство, как и все его предшественники, будет ориентировано на китайский рынок.

Тоже заинтересует: Samsung может объединить две самые популярные линейки смартфонов

Как свидетельствуют новые утечки, Samsung W2020 получит 512 ГБ встроенного хранилища. Работать будет новинка на топовом процессоре Snapdragon 855.

Смартфон, по слухам, будет иметь 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет скрадываться из 3 модулей. О сроках выпуска пока информации не предоставляется.

Как известно, Samsung W2019 представили в ноябре прошлого года. Поэтому, скорее всего нынешнюю новинку нам покажут тоже в ноябре.

Цена Samsung W2019 составляла от 1500 долларов (37 500 гривен). Поэтому стоимость W2020 тоже будет близкой к этой цифре.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно