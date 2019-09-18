Смартфон-жабка Samsung W2020: что известно о новом флагмане

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Samsung W2019
Samsung W2019

Уже до конца 2019 года компания Samsung должна представить свой новый флагманский смартфон. Его особенностью станет внешний вид – он станет классическим телефоном-раскладушкой, но с двумя сенсорными панелями.

Как пишет ithome, это устройство, как и все его предшественники, будет ориентировано на китайский рынок.

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Как свидетельствуют новые утечки, Samsung W2020 получит 512 ГБ встроенного хранилища. Работать будет новинка на топовом процессоре Snapdragon 855.

Смартфон, по слухам, будет иметь 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет скрадываться из 3 модулей. О сроках выпуска пока информации не предоставляется.

Как известно, Samsung W2019 представили в ноябре прошлого года. Поэтому, скорее всего нынешнюю новинку нам покажут тоже в ноябре.

Цена Samsung W2019 составляла от 1500 долларов (37 500 гривен). Поэтому стоимость W2020 тоже будет близкой к этой цифре.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung
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