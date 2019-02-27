Смартфон Meizu 16S Plus показали на первых "живых" фото

В сети опубликовали первые качественные фото смартфона Meizu 16S Plus. Наперекор новым трендам, производитель не стал делать вырез в дисплее под фронтальную камеру и новинка получила классический дизайн с тонкими рамками вокруг дисплея.

Дизайн. Как сообщает 4PDA, судя по опубликованной в Weibo фотосессии, неанонсированный Meizu 16S Plus получит тонкие рамки, а селфи-камера и разговорный динамик расположатся вверху экрана.

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В нижней части 6,76-дюймового AMOLED-дисплея можно заметить небольшой "подбородок", кнопки включения и громкости находятся на правом торце устройства. Фотографий тыльной стороны аппарата источник не предоставил.



Meizu 16S Plus получит тонкие рамки вокруг дисплея



Meizu 16S Plus получит топовый процессор Snapdragon 855

Характеристики. По имеющейся информации, Meizu 16S Plus получит топовый процессор Snapdragon 855, подэкранный сканер отпечатков пальцев и сенсор основной камеры с разрешением 48 Мп и будет выпускаться в черном и белом цветах корпуса.



Meizu 16S Plus представят весной 2019 года

Дата презентации. Анонс Meizu 16S Plus, Meizu 16S и "геймерского" Meizu 16T, вероятно, состоится во втором квартале 2019 года. Цена новинок официально не объявлена.

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