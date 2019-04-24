Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена

Компания Meizu представила новый смартфон – Meizu 16s. Устройство получил флагманский процессор Snapdragon 855, дисплей без вырезов и отверстий и фронтальную камеру с возможностью распознавать лицо за десятые доли секунды.

Дисплей. Как сообщает 4PDA, одной из ключевых фишек смартфона стал дисплей без вырезов и отверстий с минимальными рамками, занимающий 91,53% площади лицевой панели.

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Разрешение 6,2-дюймовой AMOLED-панели Meizu 16s с соотношением сторон 18,6:9 составляет 2232x1080 пикселей, максимальная яркость – 430 нит.

Meizu 16s получил сверхточный сканер отпечатков пальцев

Расположенный под экраном сканер отпечатков пальцев, по заявлению вендора, способен распознавать даже мокрый палец владельца со 100% точностью.

Характеристики. Meizu 16s построен на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 855 при поддержке 6 или 8 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях. Емкость встроенного накопителя составляет 128 или 256 ГБ соответственно.

Meizu 16s поступит в продажу в трех цветах

Работает смартфон под управлением фирменной прошивки Flyme OS 7.3 на базе Android 9.0 Pie.

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Камеры. За возможности съемки отвечает двойная основная камера, состоящая из сенсоров Sony IMX 586 на 48 Мп Sony IMX 350 (20 Мп). Модуль получил четырехосевую оптическую стабилизацию изображения, корректировку эффекта дрожания видео и продвинутый ночной режим.

Как снимает камера Meizu 16s

Фронтальная камера, расположенная в верхней рамке, представлена миниатюрным датчиком Samsung 3T2 с разрешением 20 Мп и функцией разблокировки по лицу со скоростью распознавания 0,2 секунды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16s Дисплей Размер: 6,2-дюйма

Разрешение: 2232 х 1080 пикселей

Тип: Super AMOLED

Размер: 6,2-дюйма Разрешение: Тип: Процессор Qualcomm Snapdragon 855

Видеопроцессор Adreno 640

Память Оперативная: 6 / 8 ГБ

Встроенная: 128 / 256 ГБ

Оперативная: Встроенная: Камера Основная: 48 Мп + 20 Мп

Фронтальная: 20 Мп

Основная: 48 Мп + 20 Мп Фронтальная: 20 Мп Операционная система Android 9.0 Pie

Аккумулятор3 600 мАг

Дата выхода и цена. В продажу в Китае Meizu 16s в белом, черном и синем цветах корпуса поступит 28 апреля по цене 475 долларов (около 12 700 гривен) за версию 6/128 ГБ. Модификация 8/128 ГБ будет стоить 520 долларов (около 14 000 гривен), а топовый вариант 8/256 ГБ – 594 долларов (около 16 000 гривен).

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