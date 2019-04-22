Смартфон Meizu 16T появился на фото: что прояснили снимки

Китайская компания Meizu уже завтра, 23 апреля, может представить новую линейку смартфонов Meizu 16s, 16s Plus и Meizu 16T.Сейчас в сети появились фото последнего.

Как пишет Gizmochina.com, Meizu 16s получит двойную заднюю камеру. При этом Meizu 16T будет иметь сразу три модуля камеры. Это доказывают снимки из сети.

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Также фото доказывает, что сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран. Ведь на задней панели его нет.

Изображение передней панели устройства показывает, что Meizu 16T также будет иметь тонкие рамки. Дизайн ничем особенным не отличается, но он может обладать продвинутым функционалом.



Новинку должны представить 23 апреля

Что известно о характеристиках. По слухам, Meizu 16T будет работать на топовом процессоре Snapdragon 855. Он получит AMOLED-дисплей и будет работать под управлением Android Pie. Есть информация, что новинка получит мощную батарею, однако пока ее емкость не называют.

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