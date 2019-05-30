Смартфон Meizu 16Xs представили официально: характеристики и цена

Компания Meizu официально представила свой новый смартфон под названием Meizu 16Xs. Новинка получила тройную камеру и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Характеристики. Meizu 16Xs оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,2 дюймов и разрешением 2232х1080 точек. Сканер отпечатков пальцев под названием Super mTouch встроили в экран.

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Работает новинка на процессоре Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предусмотрено 64 или 128 ГБ.

Автономность работы обеспечивает батарея, емкостью 4000 мАч (с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт).



Meizu 16Xs уже доступен для покупки

Камеры. Отдельно хотим обратить внимание на камеры. Да, модуль основной камеры состоит из трех объективов: главный с разрешением 48 Мп и апертурой f/1.7; вспомогательный на 8 Мп (f/2.2) и ультраширокий на 5 Мп (f/1.9). Разрешение камеры – 16 Мп со светосилой f/2.2.

Цена

Meizu 16Xs с накопителем 64 ГБ стоит 1698 юаней (6500 гривен) Модификация с 128 ГБ флэш-хранилища стоит юаней 1998 юаней (7600 гривен).

Новинка уже доступна для заказа.

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