Смартфон Motorola RAZR (2019) разобрали: видео
Проблемы с дисплеем и хрупкостью конструкции в новой жабке Motorola RAZR (2019) вызывают ряд опасений у пользователей, которые планируют приобрести новинку. Новое видео с разборкой девайса показывает, что в случае такой неисправности починить такой смартфон будет крайне не просто.
Motorola RAZR (2019) имеет нетипичную конструкцию, поэтому и разбирается смартфон совсем не так, как традиционные модели.
К теме: В КНДР представили смартфон собственного производства: особенности и фото новинки
Как разобрать смартфон
- Отключение крышки
Для начала автор видео снял заднюю пластиковую крышку, прикрепленную к остальной части корпуса клеем. На этом этапе нужно быть крайне аккуратным, чтобы не разорвать шлейф сканера отпечатков пальцев.
После этого достаточно просто отсоединяется нижняя часть корпуса, где расположен мультимедийный динамик.
- Удаление первого аккумулятора
Затем происходит удаление первого аккумулятора, который надежно приклеен к корпусу. Поэтому при разборке есть большой риск повредить батарею, что может привести к возгоранию.
- Начинка устройства и дисплей
После этого начинается отключение всех шлейфов, что позволяет удалить материнскую плату. Интересно, что даже при использовании далеко не самого мощного процессора Snapdragon 710 производитель не пожалел термопасты и медных пластин для улучшения охлаждения.
Разборка смартфона Motorola RAZR (2019) – смотрите видео
После удаления материнской платы, блогер перешел к внешнему экрану. Сняв и его автор видео смог добраться до основного дисплея, в верхней части которого приклеен второй аккумулятор.
Также в ролике показан шарнир, который отвечает за складывание и раскладывание смартфона.
Сборка смартфона
В результате блогеру все же удалось собрать Motorola RAZR (2019) назад, чтобы смартфон работал, но весь процесс оказался сложным.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно