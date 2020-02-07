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Смартфон Motorola RAZR (2019) разобрали: видео

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Motorola RAZR (2019) / Фото из свободных источников

Проблемы с дисплеем и хрупкостью конструкции в новой жабке Motorola RAZR (2019) вызывают ряд опасений у пользователей, которые планируют приобрести новинку. Новое видео с разборкой девайса показывает, что в случае такой неисправности починить такой смартфон будет крайне не просто.

Motorola RAZR (2019) имеет нетипичную конструкцию, поэтому и разбирается смартфон совсем не так, как традиционные модели.

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Как разобрать смартфон

  • Отключение крышки

Для начала автор видео снял заднюю пластиковую крышку, прикрепленную к остальной части корпуса клеем. На этом этапе нужно быть крайне аккуратным, чтобы не разорвать шлейф сканера отпечатков пальцев.

После этого достаточно просто отсоединяется нижняя часть корпуса, где расположен мультимедийный динамик.

  • Удаление первого аккумулятора

Затем происходит удаление первого аккумулятора, который надежно приклеен к корпусу. Поэтому при разборке есть большой риск повредить батарею, что может привести к возгоранию.

  • Начинка устройства и дисплей

После этого начинается отключение всех шлейфов, что позволяет удалить материнскую плату. Интересно, что даже при использовании далеко не самого мощного процессора Snapdragon 710 производитель не пожалел термопасты и медных пластин для улучшения охлаждения.

Разборка смартфона Motorola RAZR (2019) – смотрите видео

После удаления материнской платы, блогер перешел к внешнему экрану. Сняв и его автор видео смог добраться до основного дисплея, в верхней части которого приклеен второй аккумулятор.

Также в ролике показан шарнир, который отвечает за складывание и раскладывание смартфона.

Сборка смартфона

В результате блогеру все же удалось собрать Motorola RAZR (2019) назад, чтобы смартфон работал, но весь процесс оказался сложным.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Motorola
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