Смартфон Motorola RAZR (2019) разобрали: видео

Проблемы с дисплеем и хрупкостью конструкции в новой жабке Motorola RAZR (2019) вызывают ряд опасений у пользователей, которые планируют приобрести новинку. Новое видео с разборкой девайса показывает, что в случае такой неисправности починить такой смартфон будет крайне не просто.

Motorola RAZR (2019) имеет нетипичную конструкцию, поэтому и разбирается смартфон совсем не так, как традиционные модели.

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Как разобрать смартфон

Отключение крышки

Для начала автор видео снял заднюю пластиковую крышку, прикрепленную к остальной части корпуса клеем. На этом этапе нужно быть крайне аккуратным, чтобы не разорвать шлейф сканера отпечатков пальцев.

После этого достаточно просто отсоединяется нижняя часть корпуса, где расположен мультимедийный динамик.

Удаление первого аккумулятора

Затем происходит удаление первого аккумулятора, который надежно приклеен к корпусу. Поэтому при разборке есть большой риск повредить батарею, что может привести к возгоранию.

Начинка устройства и дисплей

После этого начинается отключение всех шлейфов, что позволяет удалить материнскую плату. Интересно, что даже при использовании далеко не самого мощного процессора Snapdragon 710 производитель не пожалел термопасты и медных пластин для улучшения охлаждения.

Разборка смартфона Motorola RAZR (2019) – смотрите видео

После удаления материнской платы, блогер перешел к внешнему экрану. Сняв и его автор видео смог добраться до основного дисплея, в верхней части которого приклеен второй аккумулятор.

Также в ролике показан шарнир, который отвечает за складывание и раскладывание смартфона.

Сборка смартфона

В результате блогеру все же удалось собрать Motorola RAZR (2019) назад, чтобы смартфон работал, но весь процесс оказался сложным.

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