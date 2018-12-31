Смартфон Nokia 9 с 5 камерами появился на качественном рендере

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал пресс-рендер топового смартфона Nokia 9 PureView. На снимках есть подтверждение уникальности смартфона – сразу 5 модулей основной камеры.

Об этом пишет tehnot.com.

Задняя крышка изогнута ближе к алюминиевой рамки по периметру. На ней можно увидеть Android One.

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Дисплей имеет прямоугольную форму без "моноброви". Над ним можно увидеть двойную фронтальную камеру и светодиод. Сканер отпечатков пальцев, по трендам, встроенный в экран.

Рендер смартфона Nokia 9

Инсайдер Эван Бласс известный своими правдивыми истоками. Однако, официального подтверждения от компании пока нет.

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