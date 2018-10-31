Смартфон OnePlus 6T прошел тест на прочность: видео

Известный блогер и автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон протестировал недавно анонсированный смартфон OnePlus 6T на прочность. Отметим, что новинка получила защитное стекло нового поколения Corning Gorilla Glass 6.

Соответствующее видео опубликовали на канале JerryRigEverything.

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Смартфон вполне справился c испытаниями. Легкие царапины появились только на материалах твердостью 6 уровня по шкале Мооса и более глубокие – на 7 уровне. Сканер отпечатков пальцев, встроенный под дисплей, продолжил корректную работу, несмотря на наличие царапин на стекле.

Металлическая задняя панель дает дополнительную прочность, в отличие от стекла. Хотя твердые металлы и могут оставить постоянные царапины. Огонь не смог оставить "ожог" на смартфоне даже после 30 секунд контакта. Тест на сгиб смартфон тоже выдержал отлично.

Испытания OnePlus 6T – смотрите видео

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