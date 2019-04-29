Смартфон OnePlus 7 будет выглядеть не так, как показывали инсайдеры: фото

Мы уже не однократно видели инсайдерские изображения нового убийцы флагманов OnePlus 7. На этих снимках будущая новинка была оснащена сдвоенной вертикальной камерой. Дисплей имел каплеобразный вырез для фронтальной камеры.

Как пишет ixbt.com смартфон OnePlus 7 засветился в новом музыкальном видео индийской певицы Нехи Бхасин.

Видео опубликовано через сервис OnePlus Playback. Как видим из видео, новинка выглядит не так, как ожидалось.

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Где была недостоверная информация. Он действительно получил сдвоенную основную камеру, но его экран не имеет каплевидного выреза. Инженеры использовали технологию выдвижной камеры, чтобы спрятать фронталку.

OnePlus 7 не такой, как мы ожидали

Также на кадрах не видно сканера отпечатков пальцев, поэтому можно предположить, что он будет встроен в экран.

Дата анонса. По предварительным данным, нового убийцу флагманов OnePlus 7 официально представят 14 мая.

OnePlus 7 представят 14 мая

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