Смартфон OnePlus 7 получит необычный дизайн: фото

В сети появилось первое реальное фото еще не анонсированного смартфона от компании OnePlus. Одной из ключевых особенностей будущего гаджета станет интересный дизайн с практически невидимыми рамками.

Об этом сообщает 4PDA.

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На фото показан новый смартфон OnePlus (слева) и нынешний флагман компании OnePlus 6T (справа). Оба аппарата помещены в специальные чехлы, скрывающие их дизайн. Впрочем, в устройстве слева можно отметить тонкие рамки и отсутствие каких-либо вырезов под фронтальную камеру. При этом видно, что чехол имеет пустое пространство сверху с парой отверстий. Вероятно, что смартфон получит выдвижную фронтальную камеру, подобно Oppo Find X, или конструкцию слайдера, по аналогии с Xiaomi Mi Mix 3.



OnePlus 7 получит безрамочный дизайн

Известный концептмейкер Вениамин Гескин, на основе представленной фотографии сделал рендер будущего устройства.



OnePlus 7 может быть выполнен в форм-факторе слайдера

Отметим, что ранее в сеть попала шпионская фотография из офиса OnePlus, где основателю компании представляют прототип будущего смартфона. Известно, что до мая должна выйти модель OnePlus 6 с поддержкой 5G, которая будет стоить намного дороже предыдущих устройств бренда, а вместе с ней или чуть позже ожидается анонс OnePlus 7. Какой из этих двух аппаратов показан на представленных фото – неизвестно.

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