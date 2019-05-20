Смартфон OnePlus 7 Pro оказался быстрее самого дорогого iPhone

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Смартфон OnePlus 7 Pro оказался быстрее самого дорогого iPhone
/ Android Police

Сразу после анонса смартфона OnePlus 7 Pro новинку успели сравнить с большим количеством конкурентов в бенчмарках. Однако синтетические тесты не всегда отражают реальные возможности гаджета справляться с повседневными задачами.

Чтобы испытать флагманский аппарат в "боевых" условиях, блогеры YouTube-канала Phone Battles устроили новинке соревнования с моделью iPhone Xs Max – и результаты оказались не в пользу последней.

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Особенности сравнительного теста на быстродействие. После разбора ключевых спецификаций смартфонов авторы видеоролика сравнили скорость запуска идентичных приложений (включая мобильные игры), реакции голосового ассистента и работы основной и фронтальной камер.

Смартфон OnePlus 7 Pro сравнили с iPhone Xs Max – смотрите видео

В результате "убийца флагманов" в большинстве испытаний оказался быстрее новой модели от Apple. Единственными дисциплинами, в которых "яблочное" устройство смогло навязать борьбу сопернику на Android, оказались требовательные игры и разблокировки по лицу.

Основные преимущества. OnePlus 7 Pro построен на базе процессора Snapdragon 855 при поддержке до 12 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации и накопителя UFS 3.0 со скоростью чтения до 1441 МБ / с и записи до 381 МБ / с.

Другие тесты с OnePlus 7 Pro

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Теги: Техно Смартфоны Apple iPhone Xs Max iPhone OnePlus
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