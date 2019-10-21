Смартфон OnePlus 7T проверили на прочность: видео

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OnePlus 7T
OnePlus 7T / Фото из свободных источников

Известный блогер и автор YouTube-канала JerryRigEverything решил провести свой традиционный тест на прочность. Героем нового видео стал смартфон OnePlus 7T но специалист все же нашел слабое место новинки.

В первую очередь Зак Нильсон протестировал дисплей. Хотя на прозрачной поверхности остались царапины от кернера под номерами 6 и 7, блогер отметил, что смартфон вполне можно держать в одном кармане с ключами или монетами.

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Итоговый тест на изгиб новинка прошла в полном объеме: задняя панель треснула почти по всей длине, но устройство осталось в рабочем состоянии.

Проверка OnePlus 7T на прочность – смотрите видео

Блогер отмечает, что в поломке виновато круглое отверстие для модуля камер в стеклянном корпусе – оно снижает прочность конструкции.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны OnePlus
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