Смартфон OnePlus 7T рекламирует Роберт Дауни-младший: забавный ролик

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Роберт Дауни-младший в рекламе OnePlus 7T
Роберт Дауни-младший в рекламе OnePlus 7T / Скриншот из видео

Нового "убийцу флагманов" – смартфон OnePlus 7T – представили в конце сентября. Поэтому сейчас рекламная кампания нового продукта в самом разгаре. Для рекламы OnePlus выбрали знаменитого актера Роберта Дауни-младшего, хорошо известного в качестве "Железного Человека".

Сначала ролик обнародовали в профиле актера в китайской социальной сети Weibo. Подозреваем, что именно из-за этого рекламного сотрудничества Дауни-младшему пришлось завести страницу в китайской соцсети.

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О чем ролик? Рекламное видео начинается с того, Роберт Дауни-младший на съемочной площадке, но объявляют перерыв и актеру предлагают подождать несколько минут. Но скучать Дауни-младший не будет, ведь у него есть смартфон OnePlus 7T.

Дауни включает музыку и начинает танцевать. Окружающие сначала снимают забавные танцы знаменитости, а затем все желающие.

Роберт Дауни-младший в рекламе OnePlus 7T: видео

Чем интересен OnePlus 7T? Смартфон получил самый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Основная камера имеет три модуля. Главный объектив имеет разрешение в 48 Мп. Также есть дополнительные ультраширокий и телефото объективы. В частности, производители обещают очень удачные макро-фото.

Кстати, OnePlus 7T стал первым смартфоном, который получит "с коробки" операционную систему Android 10. Цена новинки стартует от 535 долларов или 13 400 гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно LifeStyle Смартфоны Голливуд OnePlus
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