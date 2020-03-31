Смартфон OnePlus 8 Pro получит интересную основную камеру: детали
Пока компания OnePlus готовится к презентации своих новых флагманов, в сети появляется все больше информации о грядущих новинках. Очередная публикация раскрыла детали о модуле камеры старшей модели линейки.
Сетевой информатор Ишан Агарвал опубликовал подробные характеристики всех датчиков основной камеры смартфона OnePlus 8 Pro, передает Gizchina.
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Подробные характеристики камеры
- Согласно утечке, основным станет сенсор Sony IMX689 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.78.
- Второй модуль – 48-мегапиксельный Sony IMX586, дополненный сверхширокоугольным объективом (120 градусов, f/2.2).
- За съемку с использованием трехкратного оптического и 30-кратного цифрового зума будет отвечать модуль на 8 Мп с телеобъективом (f/2.44).
- Завершит комбинацию 5-мегапиксельный цветной фильтр.
Другие особенности камеры
Инсайдер также утверждает, что флагман получит специальный режим ночной портретной съемки, новую функцию 3-HDR video, возможность наложения кинематографических эффектов на отснятый материал, а также улучшенную технологию оптической и электронной стабилизации.
Дата презентации
Заметим, презентация линейки OnePlus 8 запланирована на 15 апреля 2020 года.
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