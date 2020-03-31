24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Смартфон OnePlus 8 Pro получит интересную основную камеру: детали

- Читати новину українською
Одно из вероятных изображений OnePlus 8 Pro / Фото из открытых источников

Пока компания OnePlus готовится к презентации своих новых флагманов, в сети появляется все больше информации о грядущих новинках. Очередная публикация раскрыла детали о модуле камеры старшей модели линейки.

Сетевой информатор Ишан Агарвал опубликовал подробные характеристики всех датчиков основной камеры смартфона OnePlus 8 Pro, передает Gizchina.

Интересно Дизайн смартфона OnePlus 8 показали на официальных изображениях: фото

Подробные характеристики камеры

  • Согласно утечке, основным станет сенсор Sony IMX689 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.78.
  • Второй модуль – 48-мегапиксельный Sony IMX586, дополненный сверхширокоугольным объективом (120 градусов, f/2.2).
  • За съемку с использованием трехкратного оптического и 30-кратного цифрового зума будет отвечать модуль на 8 Мп с телеобъективом (f/2.44).
  • Завершит комбинацию 5-мегапиксельный цветной фильтр.

Другие особенности камеры

Инсайдер также утверждает, что флагман получит специальный режим ночной портретной съемки, новую функцию 3-HDR video, возможность наложения кинематографических эффектов на отснятый материал, а также улучшенную технологию оптической и электронной стабилизации.

Дата презентации

Заметим, презентация линейки OnePlus 8 запланирована на 15 апреля 2020 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно OnePlus Смартфоны
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 151078
сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Традиції 92809
сегодня , 06:50 Самые большие проблемы только начинаются, – Фесенко о кризисе в Украине
Новини України 10290
сегодня , 14:18 Microsoft Edge решит раздражающую проблему всех браузеров
Інтернет 204
сегодня , 11:02 СНБО разработал карту распространения коронавируса в Украине и мире
Інтернет 1120
сегодня , 09:14 Какие смартфоны представит компания Xiaomi до конца 2020 года: список
Смартфони 489
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
Новини України 14651
сегодня , 14:51 Apple запустил свой тест, который поможет определить COVID-19
IT-бізнес 269
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
30 марта 09:03 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
30 марта 08:06 Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний
Ірина Полицька
29 марта 21:50 Как держать связь с родными и коллегами во время карантина: 10 программ для видеоконференций
Михайло Года
28 марта 22:02 Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
Ірина Полицька
25 марта 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года

Новости
Больше новостей
Залиште відгук