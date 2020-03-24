Смартфон OnePlus 8 Pro засветился на новых "живых" фото

Вслед за первыми "шпионскими" снимками неанонсированного смартфона OnePlus 8 Pro, в сети появились более детальные изображения новинки. Утечка полностью раскрыла ключевые особенности дизайна гаджета.

Новые детали о дизайне

Интересно Неанонсированные смартфон OnePlus 8 засветился в руках Роберта Дауни-младшего: фото

Свежая инсайдерская фотография четко демонстрирует экран аппарата с загнутыми краями, минимальными боковыми рамками и сравнительно небольшим "подбородком". Отверстие для фронталки расположено в верхнем левом углу экрана.

На задней крышке устройства разместился модуль основной камеры с тремя сенсорами и вынесенным в сторону вспомогательным датчиком.



Новые снимки OnePlus 8 Pro

Другие характеристики смартфона

По имеющейся информации, OnePlus 8 Pro получит 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Смартфона также приписывают флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Дата презентации

Анонс обновленной линейки смартфонов OnePlus, вероятно, состоится 15 апреля.

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