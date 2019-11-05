Смартфон Redmi K30 может остаться без процессора Snapdragon: в чем причина

Ранее в сети появлялась информация, что смартфон Redmi K30 получит еще неанонсированный процессор Snapdragon 735 с поддержкой 5G. Однако, с целью снижения цены на новинку китайский вендор может использовать чип производства компании MediaTek.

Что известно о смартфоне? Ранее глава Redmi Лю Вейбин заявил о планах компании представить один из самых доступных 5G-смартфонов в начале 2020 года, сообщает TechRadar.

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Он также официально подтвердил, что будущий Redmi K30 будет поддерживать мобильные сети нового поколения.

Какой процессор могут использовать и что о нем известно? Как сообщается, удешевление Redmi K30 планируют провести за счет использования процессора MediaTek вместо более дорогого чипа от Qualcomm.



Redmi K30 представят в начале 2020 года

MediaTek уже официально подтверждала, что к началу 2020 года выпустит собственный процессор с поддержкой сетей пятого поколения. Его также заметили в базе бенчмарка Geekbench, где новинка показала значительные результаты.

Не исключено, что Redmi K30 будет построен на платформе от MediaTek, в то время как Pro-версия получит процессор от Qualcomm.

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