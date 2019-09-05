Смартфон Redmi Note 8 Pro уже установил рекорд

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Redmi Note 8 Pro уже установил рекорд
Redmi Note 8 Pro уже установил рекорд

В конце августа компания Xiaomi выпустила еще один свой смартфон под брендом Redmi – Note 8 Pro. При этом новинка только на этой неделе поступила в продажу и уже успела установить новый рекорд.

Как пишет gagadget.com, только за первый день продаж в Китае было приобретено 300 тысяч устройств. Кстати, его предшественник – Redmi Note 7 – в этот промежуток разошелся тиражом в 100 тысяч.

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Чем интересен. Redmi Note 8 Pro получил 6,53-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G90T c системой жидкостного охлаждения.

Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro установил рекорд

Емкость батареи составляет 4500 мАч. Также модель оснащена модулем NFC для бесконтактного расчета смартфоном.

Основная камера состоит из четырех датчиков. Основной сенсор Samsung ISOCELL GW1 с разрешением 64 Мп дополнен 8-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельным макрообъективом и датчиком глубины. Разрешение сенсора фронтальной камеры – 20 Мп.

Цена

  1. Модель с модификацией памяти 6/64 ГБ оценена в 195 долларов (около 5 000 гривен);
  2. Версия на 6/128 ГБ стоит 223 долларов (около 5 700 гривен);
  3. За модификацию с 8/128 ГБ надо заплатить 251 доллар (около 6 400 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Redmi Xiaomi
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