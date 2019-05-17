Производители смартфонов, похоже начали соревноваться, кто из них придумает самый странный дизайн мобильного устройства. Вслед за Xiaomi и Huawei свой необычный вариант борьбы с "хохолками" показала еще одна китайская компания – Vivo.

Неожиданный дизайн смартфонов Vivo. Как сообщает LetsGoDigital, инженеры китайской фирмы предложили помещать фронтальные камеры в своеобразные "ушки".

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В патенте Vivo от 14 мая 2019 года описывается два дизайна безрамочных смартфонов. В первом варианте компания предлагает сделать на верхней грани два выступления и поместить в каждое по фронтальной камере. Смотрится такое решение крайне необычно.



Vivo запатентовала новый дизайн смартфонов



Vivo может выпустить смартфон с "ушками" под фронтальную камеру

Другие варианты. Второй вариант дизайна схожий с тем, что предложили дизайнеры Huawei: сделать верхнюю рамку округлой и в самом широком месте расположить камеры, динамик и другие элементы.



Другой способ избавиться от "моноброви" от Vivo

Маловероятно, что компании решатся выпустить смартфоны с подобным дизайном. Сейчас в моду вошли выдвижные фронтальные камеры – они позволяют избавиться от вырезов и делать полностью безрамочные экраны.

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