Смартфон Samsung A90 получит необычную селфи-камеру

Новый смартфон от Samsung - A90 – получит неординарную фронтальную камеру. Об этом сообщил популярный инсайдер под ником OnLeakes.

Ссылаясь на источники, OnLeakes заверил, что Samsung A90 получит выдвижную фронтальную камеру. Такой камерой оснащены смартфоны Oppo Find X и Vivo NEX. Однако, камера у Samsung A90 будет не только выдвигаться, но и вращаться.

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Для чего это нужно. Такая технология сделает из фронталки одновременно и селфи и основную камеру. Также это позволит сделать экран абсолютно безрамочным.

According to new and yet unconfirmed but seemingly reliable source, #Samsung #GalaxyA90 will come with a sliding and rotating camera system (kinda mix between Oppo Find X and Oppo N1 systems) which allows the camera to be used as front and rear camera depending its position... pic.twitter.com/A6NBRzFFvK — Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 лютого 2019 р.

Что еще известно о Samsung A90. По слухам, Galaxy A90 получит Super AMOLED-дисплей с оптическим сканером отпечатков пальцев. Новинка будет оснащена процессором от Qualcomm или Exynos (в зависимости от региона). Пока это все подробности. Ни дату презентации, ни цену пока не сообщают.

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