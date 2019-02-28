Смартфон Samsung A90 получит необычную селфи-камеру

13 Читати новину українською
Samsung работает над созданием A90
Samsung работает над созданием A90 / Фото из открытых источников

Новый смартфон от Samsung - A90 – получит неординарную фронтальную камеру. Об этом сообщил популярный инсайдер под ником OnLeakes.

Ссылаясь на источники, OnLeakes заверил, что Samsung A90 получит выдвижную фронтальную камеру. Такой камерой оснащены смартфоны Oppo Find X и Vivo NEX. Однако, камера у Samsung A90 будет не только выдвигаться, но и вращаться.

Читайте также: Как работает смартфон Samsung Galaxy S10 5G: захватывающее видео

Для чего это нужно. Такая технология сделает из фронталки одновременно и селфи и основную камеру. Также это позволит сделать экран абсолютно безрамочным.

Что еще известно о Samsung A90. По слухам, Galaxy A90 получит Super AMOLED-дисплей с оптическим сканером отпечатков пальцев. Новинка будет оснащена процессором от Qualcomm или Exynos (в зависимости от региона). Пока это все подробности. Ни дату презентации, ни цену пока не сообщают.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В Германии племянника скандального Киселева осудили за войну против Украины
сегодня
869
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
27 февраля 19:02 Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
120
Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
26 февраля 21:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
189
Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
25 февраля 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
505
Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
23 февраля 20:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
Анастасія Можаровська 4490
Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
23 февраля 14:03 Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
753
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук