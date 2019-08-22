Смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G протестировали на прочность: видео

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Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Note 10+

Популярный блогер-тестер JerryRigEverything испытал на прочность новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. В своей привычной манере он царапал, давил и ломал смартфон.

Начал блогер со стилуса – его сломали довольно просто. Поэтому пользователям новинок от Samsung надо быть осторожными с новинками.

 К теме: Samsung Galaxy Note10 официально представили в Украине: фото, характеристики и цена смартфона

Что касается самого смартфона, то он оказался крепче, чем ожидал блогер. Galaxy Note 10+ 5G отлично показал себя в тестах блогера JerryRigEverything.

В частности, в тесте на нагрев экран-AMOLED восстановился, при этом сделал это довольно быстро.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G прошел тест на прочность: видео

Что же касается теста на сгибание, то здесь тоже Galaxy Note 10+ 5G показал себя очень долго. Его сложно согнуть, не то что сломать.

Galaxy Note 10+ в Украине. Версия с 5G на нашем рынке не будет доступна. При этом модели Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ уже можно предварительно заказать. Официально в продажу новинки поступят 23 августа. Они будут доступны в цветах: серебряное сияние, черное сияние, белое сияние, красное сияние.

Рекомендованная розничная цена Galaxy Note10 составит 31 999 гривен, Galaxy Note10+ – 35 999 гривен.

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Теги: Техно Новости Техно Samsung Смартфоны
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