Смартфон Samsung Galaxy Note 10+ стал рекордсменом по скорости зарядки

Смартфон Samsung Galaxy Note 10+, который представили в начале августа, комплектуется блоком питания мощностью 25 Вт. Благодаря этому устройство заряжается до 100% за рекордно короткое время.

Детали теста. Ресурс Gadgets сравнил Samsung Galaxy Note 10+ по скорости зарядки с предшественником и флагманами других производителей.

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В тесте принимали участие смартфоны с разной емкостью аккумулятора: Galaxy Note 10+ (4300 мАч), Galaxy Note 9 (4000 мАч) + блок питания 15 Вт, OnePlus 7 Pro (4000 мАч) + блок питания 30 Вт, iPhone XS Max (3174 мАч) + блок питания 5 Вт.

Результаты. В ходе тестирования время зарядки с 0% до 100% у смартфонов оказалось таким:

• Samsung Galaxy Note 10+ – 1 час 5 хвилин

• OnePlus 7 Pro – 1 час 25 хвилин

• Samsung Galaxy Note9 – 1 час 54 минуты

• iPhone XS Max – 2 часа 3 минуты

Несмотря на то что у модели OnePlus 7 Pro более мощный блок питания, Galaxy Note 10+ восполняет заряд быстрее за счет алгоритма. Смартфон заряжается сперва на мощности в 25 Вт, а затем снижает ее лишь до 15 Вт.

Тест смартфонов на скорость зарядки – смотрите видео

По заверениям Samsung, всего 30 минут подзарядки Galaxy Note 10+ достаточно для того, чтобы работать в течение дня.

Проведенный тест это подтверждает: за полчаса смартфон успевает зарядиться до отметки в 60%. Технически же флагман поддерживает зарядку мощностью до 45 Вт. Вот только такой блок питания пользователю придется покупать отдельно.

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