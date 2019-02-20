Samsung Galaxy S10: флагманскую линейку смартфонов представили официально

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Презентация Samsung Galaxy S10 - цена, характеристики, обзор смартфонов
Смартфон Samsung Galaxy S10 - цена, обзор, характеристики / Phone Arena

В среду, 20 февраля, компания Samsung представила долгожданную линейку флагманских смартфонов Galaxy S10. Еще до официального анонса о новинках было известно практически все.

Дизайн линейки Samsung Galaxy S10

В серии будет доступно три модели: 6,1-дюймовая базовая Galaxy S10, продвинутая 6,4-дюймовая версия Galaxy S10 Plus и более доступная с плоским 5,8-дюймовым дисплеем Light Galaxy S10e. Все три модели получат OLED-дисплеи с разрешением 2K+.

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Все Samsung Galaxy S10 получили экраны Infinity O с так называемой "дырой" в фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев встроен и в экран. Кстати, это первый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Его главная особенность – объемное считывание отпечатков.

Samsung Galaxy S10
Так выглядит Samsung Galaxy S10+

Характеристики линейки Samsung Galaxy S10

Новые устройства получили процессоры Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855 в зависимости от региона продаж. Топовая версия Galaxy S10 Plus получила 12 ГБ оперативной памяти и терабайт встроенной. Если вдруг этого вам мало, то ее можно расширить еще картами microSD до 512 ГБ.

Samsung Galaxy S10
Смартфоны получили мощную камеру

Galaxy S10 Plus получит сдвоенную фронтальную камеру (10 Мп + 8 Мп). В то время как младшие версии имеют один датчик для селфи на 10 Мп. Новинки получили тройную основную камеру, которая состоит из таких сенсоров: 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный телефотомодуль и ультраширокоугольный модуль на 19 Мп. Последний позволяет делать фото с углом обзора 123 градусов.

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Емкость батареи составит 4100 мАч. Интересно, что смартфоны получили функцию обратной зарядки, то есть девайс может заряжать другие устройства.

Цена линейки Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 поступят в продажу уже 8 марта, а предварительную продажу открыли уже сегодня. Samsung Galaxy S10e обойдется в 749 долларов (около 20 400 гривен), Samsung Galaxy S10 будет стоить 899 долларов (около 24 500 гривен), а самая продвинутая версия Samsung Galaxy S10 Plus поступит в продажу с ценником 999 долларов (около 27 200 гривен).

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 поступит в продажу 8 марта

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Теги: Обзоры Samsung Galaxy S10 Samsung Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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