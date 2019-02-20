Samsung Galaxy S10: флагманскую линейку смартфонов представили официально

В среду, 20 февраля, компания Samsung представила долгожданную линейку флагманских смартфонов Galaxy S10. Еще до официального анонса о новинках было известно практически все.

Дизайн линейки Samsung Galaxy S10

В серии будет доступно три модели: 6,1-дюймовая базовая Galaxy S10, продвинутая 6,4-дюймовая версия Galaxy S10 Plus и более доступная с плоским 5,8-дюймовым дисплеем Light Galaxy S10e. Все три модели получат OLED-дисплеи с разрешением 2K+.

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Все Samsung Galaxy S10 получили экраны Infinity O с так называемой "дырой" в фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев встроен и в экран. Кстати, это первый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Его главная особенность – объемное считывание отпечатков.



Так выглядит Samsung Galaxy S10+

Характеристики линейки Samsung Galaxy S10

Новые устройства получили процессоры Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855 в зависимости от региона продаж. Топовая версия Galaxy S10 Plus получила 12 ГБ оперативной памяти и терабайт встроенной. Если вдруг этого вам мало, то ее можно расширить еще картами microSD до 512 ГБ.



Смартфоны получили мощную камеру

Galaxy S10 Plus получит сдвоенную фронтальную камеру (10 Мп + 8 Мп). В то время как младшие версии имеют один датчик для селфи на 10 Мп. Новинки получили тройную основную камеру, которая состоит из таких сенсоров: 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный телефотомодуль и ультраширокоугольный модуль на 19 Мп. Последний позволяет делать фото с углом обзора 123 градусов.

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Емкость батареи составит 4100 мАч. Интересно, что смартфоны получили функцию обратной зарядки, то есть девайс может заряжать другие устройства.

Цена линейки Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 поступят в продажу уже 8 марта, а предварительную продажу открыли уже сегодня. Samsung Galaxy S10e обойдется в 749 долларов (около 20 400 гривен), Samsung Galaxy S10 будет стоить 899 долларов (около 24 500 гривен), а самая продвинутая версия Samsung Galaxy S10 Plus поступит в продажу с ценником 999 долларов (около 27 200 гривен).



Samsung Galaxy S10 поступит в продажу 8 марта

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