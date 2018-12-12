Смартфон Samsung Galaxy S10 plus появился на фото в рабочем состоянии

О будущей новинке от Samsung, которая получит название Galaxy S10 plus, было немало информации. Теперь в сеть попала еще одна утечка – фото флагмана в рабочем состоянии с включенным экраном.

Об этом пишет ilenta.com.

Как показывает фото, Samsung Galaxy S10+ имеет включенный дисплей с открытой панелью настроек. Благодаря этому, можно хорошо заметить, что рамки его дисплея на самом деле станут максимально тонкими.

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Более того, на тончайшей верхней рамке заметны два датчика фронтальной камеры.

Samsung Galaxy S10 plus в рабочем состоянии

Однако, это фото отличается от недавней утечки. Поэтому нельзя исключать, что какой-то из снимков является подделкой.

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