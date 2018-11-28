Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus поразил производительностью

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Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus поразил производительностью
Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus поразил производительностью / BGR.com

Вслед за утечкой спецификаций флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 в сети появились первые результаты тестов Galaxy S10 Plus в AnTuTu. К слову новинка показала впечатляющий результат в бенчмарке.

Об этом сообщает Mysmartprice.

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В ходе испытаний новинка на базе процессора Exynos 9820 смогла набрать 325 076 баллов, обойдя таких именитых соперников, как Huawei Mate 20 Pro, который работает на процессоре Kirin 980 и Xiaomi Black Shark с Snapdragon 845. Их результат составил 311 840 и 301 757 очков соответственно.

Уступил S10 Plus только неназванному инженерном образцу на базе Snapdragon 8150, который ранее смог установить рекорд производительности среди Android-устройств с показателем в 362 292 балла.

Samsung Galaxy S10
Вероятный дизайн Samsung Galaxy S10

Согласно данным AnTuTu, тактовая частота CPU гаджета с артикулом SM-G975F составляет 2,7 ГГц. Устройство получило графический чип Mali-G76, 6 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 128 ГБ и дисплей с разрешением 2280 x 1080 пикселей. Тестирование проводилось под управлением Android 9.0 Pie.

Samsung Galaxy S10
Результаты тестов Samsung Galaxy S10 Plus

Отметим, анонс всех модификаций серии Samsung Galaxy S10 ожидается в первом квартале 2019 года.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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