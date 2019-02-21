Сколько смартфон Samsung Galaxy S10+ будет стоить и Украине

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Samsung Galaxy S10 Plus в Украине - цена новинки Samsung 2019
Samsung Galaxy S10+: цена в Украине / kopitiambot.com

Новую линейку флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 официально презентовали 20 февраля. Уже на следующий день новинка стала доступна для предварительного заказа на украинском рынке.

Цена в Украине. На сайтах украинских ритейлеров указана стоимость Samsung Galaxy S10+ для предварительного заказа.

  1. Модель версии с 128 ГБ памяти оценена в 32 999 гривен;
  2. Версия в керамическом корпусе и с 512 ГБ хранилища стоит 41 999 гривен.

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К примеру, прошлогодние флагманы от Apple iPhone Xs и Xs Max с 64 ГБ памяти на украинском рынке можно приобрести за 33 999 гривен. Цена на модели с 512 ГБ стартует от 43 999 гривен.

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10+ можно предварительно заказать на сайте

Подарок за покупку. Как и в случае с Samsung Galaxy S10e, покупатели, которые приобретут новинку по предзаказу, получат в подарок новые беспроводные наушники Galaxy Buds.

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Старт продаж. Как свидетельствуют сайты ритейлеров, акция с подарком будет действовать до 7 марта. Поэтому очевидно, новинка поступит в продажу 8 марта. Именно в этот день запланировано начало продаж во всем мире.

Samsung Galaxy S10+

Купив Samsung Galaxy S10+ можно получить подарок

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung Samsung Galaxy S10
Источник: 24 Канал
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