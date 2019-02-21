Сколько смартфон Samsung Galaxy S10+ будет стоить и Украине

Новую линейку флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 официально презентовали 20 февраля. Уже на следующий день новинка стала доступна для предварительного заказа на украинском рынке.

Цена в Украине. На сайтах украинских ритейлеров указана стоимость Samsung Galaxy S10+ для предварительного заказа.

Модель версии с 128 ГБ памяти оценена в 32 999 гривен; Версия в керамическом корпусе и с 512 ГБ хранилища стоит 41 999 гривен.

Читайте также: Самый доступный смартфон из линейки Samsung Galaxy Ѕ10е: цена и старт продаж в Украине

К примеру, прошлогодние флагманы от Apple iPhone Xs и Xs Max с 64 ГБ памяти на украинском рынке можно приобрести за 33 999 гривен. Цена на модели с 512 ГБ стартует от 43 999 гривен.

Samsung Galaxy S10+ можно предварительно заказать на сайте

Подарок за покупку. Как и в случае с Samsung Galaxy S10e, покупатели, которые приобретут новинку по предзаказу, получат в подарок новые беспроводные наушники Galaxy Buds.

Читайте также: Samsung Galaxy S10: флагманскую линейку смартфонов представили официально

Старт продаж. Как свидетельствуют сайты ритейлеров, акция с подарком будет действовать до 7 марта. Поэтому очевидно, новинка поступит в продажу 8 марта. Именно в этот день запланировано начало продаж во всем мире.

Купив Samsung Galaxy S10+ можно получить подарок

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно