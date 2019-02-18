Смартфон Samsung Galaxy S10+ появился в первом видеообзоре

Компания Samsung уже через несколько дней представит свой новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S10+. Но уже сейчас в сети появилось первое видео с обзором новинки.

Интересно, что этот ролик очень быстро удалили, однако зрители успели сделать копии, поэтому часть обзора до сих пор доступна в интернете.

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Что прояснило видео

Опубликованный ролик доказывает несколько характеристик, которые ранее были известны из утечек. В частности, подтвердился размер смартфонов Galaxy S10 и S10+ – 6,1 и 6,4 дюймов соответственно. Фронтальная камера топовой версии имеет два модуля, а в Galaxy S10 она будет одинарная.

Сканер отпечатка инженеры встроили в дисплей.

Samsung Galaxy S10 +: первый видеообзор

Также в ролике можно увидеть одну из фишек Samsung Galaxy S10+ – функцию обратной зарядки. На кадрах видно, как заряжают беспроводные наушники Galaxy Buds, а также iPhone Xs Max.

Официальная презентация Samsung Galaxy S10+ запланирована на 20 февраля.

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