Смартфон Samsung Galaxy S10 протестировали на производительность

До официального анонса смартфонов Samsung Galaxy S10 осталось около месяца, поэтому в сети появляется все больше информации о новинках. Недавно модель SM-G973N, которая построена на базе процессора Exynos 9820 заметили в базе данных популярного бенчмарка Geekbench.

Об этом сообщает GSMArena.

Читайте также: Выглядит эффектно: первые "живые" фото Samsung Galaxy S10 Plus опубликовали в сети

Новых характеристик смартфона сайт Geekbench не раскрыл, так как основные спецификации будущей новинки и так уже известны благодаря многочисленным информационным утечкам. Гораздо интереснее результат, который Galaxy S10 показал в синтетическом тесте.



Результаты тестов Samsung Galaxy S10

В многоядерном режиме тестирования флагманский аппарат Samsung c Exynos 9820 набрал 9570 очков, в одноядерном показатель его быстродействия оказался 4382 баллов. Однако такой результат уступает результату прошлогоднего Apple A12 Bionic, который стал основой iPhone Xs, Xs Max и Xr и набрал в этом режиме почти 4800 очков.



Концепты смартфонов Samsung Galaxy S10

А вот во многоядерном тесте Exynos 9820 оказался слабее Snapdragon 855, который получил оценку 11 185. Правда, оба с огромным отставанием проигрывают Apple A12, производительность которого при привлечении всех ядер лишь немного не дотягивает до 18 000 баллов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно