Смартфон Samsung Galaxy S10 протестировали на производительность

17 Читати новину українською
Вероятный дизайн Samsung Galaxy S10
Вероятный дизайн Samsung Galaxy S10 / Фото из свободных источников

До официального анонса смартфонов Samsung Galaxy S10 осталось около месяца, поэтому в сети появляется все больше информации о новинках. Недавно модель SM-G973N, которая построена на базе процессора Exynos 9820 заметили в базе данных популярного бенчмарка Geekbench.

Об этом сообщает GSMArena.

Читайте также: Выглядит эффектно: первые "живые" фото Samsung Galaxy S10 Plus опубликовали в сети

Новых характеристик смартфона сайт Geekbench не раскрыл, так как основные спецификации будущей новинки и так уже известны благодаря многочисленным информационным утечкам. Гораздо интереснее результат, который Galaxy S10 показал в синтетическом тесте.

Samsung Galaxy S10
Результаты тестов Samsung Galaxy S10

В многоядерном режиме тестирования флагманский аппарат Samsung c Exynos 9820 набрал 9570 очков, в одноядерном показатель его быстродействия оказался 4382 баллов. Однако такой результат уступает результату прошлогоднего Apple A12 Bionic, который стал основой iPhone Xs, Xs Max и Xr и набрал в этом режиме почти 4800 очков.

Samsung Galaxy S10
Концепты смартфонов Samsung Galaxy S10

А вот во многоядерном тесте Exynos 9820 оказался слабее Snapdragon 855, который получил оценку 11 185. Правда, оба с огромным отставанием проигрывают Apple A12, производительность которого при привлечении всех ядер лишь немного не дотягивает до 18 000 баллов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Samsung Смартфоны Техно
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
19 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 170
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
19 января 18:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 609
Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
19 января 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
Євгенія Мазур 517
Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
18 января 18:27 Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
437
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
14 января 21:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
5309
Самые важные разработки 2018 года, которые могут изменить индустрию
13 января 20:02 Самые важные разработки 2018 года, которые могут изменить индустрию
637
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук