Смартфон Samsung Galaxy S10 проверили на прочность: видео

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 успели не только разобрать, но и испытали на прочность. Известный техноблогер Зак Нильсон провел фирменное тестирование на прочность и надежность новинок.

Как сообщает 4PDA, интересным стало испытание нового ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного под дисплей.

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Испытания смартфона. В Samsung Galaxy S10 спереди и сзади используется закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6, которое царапается так же, как и в предыдущих поколениях. Заметные следы начинают появляться от инструмента со степенью твердости №6.

Корпус смартфона, включая гибридный лоток для SIM-карт и кнопки, выполнен из прочного алюминия. При попытке согнуть устройство в блогера ничего не вышло, как бы он ни старался: гаджет остался равным, а стекло – целыми.

Испытания Samsung Galaxy S10 на прочность – смотрите видео

Испытания сканера отпечатков пальцев. В отличие от оптического, ультразвуковой сканер создает 3D-модель отпечатка пальца. Поэтому этот метод более надежен и способен работать даже в том случае, если палец мокрый или грязный.

Когда на экране появляются небольшие царапины, на работу сканера это никак не влияет. Но когда повреждения становятся более критичными или дисплей трескается, отпечаток больше не считывается.

Что известно о Samsung Galaxy S10? Южнокорейский производитель представил новые смартфоны 20 февраля. Samsung Galaxy S10 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K+. Работает новинка на фирменном процессоре Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855 в зависимости от региона продаж. Селфи-камера имеет разрешение 10 Мп, основная камера представлена ​​тройным сенсором: 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный телефотомодуль и ультраширокоугольный модуль на 19 Мп. Samsung Galaxy S10 поступят в продажу уже 8 марта.

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