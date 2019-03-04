Смартфон Samsung Galaxy S10 проверили на прочность: видео

24 Читати новину українською
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / Android Central

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 успели не только разобрать, но и испытали на прочность. Известный техноблогер Зак Нильсон провел фирменное тестирование на прочность и надежность новинок.

Как сообщает 4PDA, интересным стало испытание нового ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного под дисплей.

Читайте также: Samsung приготовила бонус для покупателей Galaxy S10

Испытания смартфона. В Samsung Galaxy S10 спереди и сзади используется закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6, которое царапается так же, как и в предыдущих поколениях. Заметные следы начинают появляться от инструмента со степенью твердости №6.

Корпус смартфона, включая гибридный лоток для SIM-карт и кнопки, выполнен из прочного алюминия. При попытке согнуть устройство в блогера ничего не вышло, как бы он ни старался: гаджет остался равным, а стекло – целыми.

Испытания Samsung Galaxy S10 на прочность – смотрите видео

Испытания сканера отпечатков пальцев. В отличие от оптического, ультразвуковой сканер создает 3D-модель отпечатка пальца. Поэтому этот метод более надежен и способен работать даже в том случае, если палец мокрый или грязный.

Когда на экране появляются небольшие царапины, на работу сканера это никак не влияет. Но когда повреждения становятся более критичными или дисплей трескается, отпечаток больше не считывается.

Что известно о Samsung Galaxy S10? Южнокорейский производитель представил новые смартфоны 20 февраля. Samsung Galaxy S10 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K+. Работает новинка на фирменном процессоре Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855 в зависимости от региона продаж. Селфи-камера имеет разрешение 10 Мп, основная камера представлена ​​тройным сенсором: 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный телефотомодуль и ультраширокоугольный модуль на 19 Мп. Samsung Galaxy S10 поступят в продажу уже 8 марта.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
сегодня
91146
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung Samsung Galaxy S10
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
сегодня 08:02 Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
303
Что такое 5G и когда технология появится в Украине
3 марта 16:07 Что такое 5G и когда технология появится в Украине
927
Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
2 марта 20:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
473
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
2 марта 18:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
8866
Какую игру можно назвать лучшим релизом месяца? – опрос
1 марта 19:08 Какую игру можно назвать лучшим релизом месяца? – опрос
87
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук