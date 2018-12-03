Смартфон Samsung Galaxy S10 засветился на "живых" фото

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Samsung Galaxy S10 на "живіх" фото
Samsung Galaxy S10 на "живіх" фото / Социальные сети

В китайской социальной сети Weibo обнаружили подборку живых фото еще не анонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Судя по всему, это макет, который часто используют ритейлеры и производители чехлов.

Об этом сообщает Ferra.

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Фото показывают горизонтальный модуль тройной камеры на задней панели. Кроме того, засветилась розничная коробка с надписью о 128 ГБ встроенной флеш-памяти и экран загрузки смартфона, но выглядят они не очень реальными, и скорее всего окажутся подделкой.

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 получит тройной модуль основной камеры

Samsung Galaxy S10
Коробка Samsung Galaxy S10

Наиболее вероятный срок официального анонса Samsung Galaxy S10 – к выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Samsung Galaxy S10
Экран загрузки Samsung Galaxy S10

Модель Galaxy S10 5G выйдет позже – в конце первого квартала или начале второго квартала 2019 года, когда сети пятого поколения начнут активную работу.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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