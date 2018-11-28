Смартфон Sony Xperia XZ4 получит тройную камеру: появились фото новинки

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Sony Xperia XZ4: фото и характеристики
Sony Xperia XZ4: фото и характеристики / Фото из соцсетей

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры следующего флагманского смартфона компании Sony. По предварительным данным, японский производитель представит Xperia XZ4 уже в феврале на конференции MWC 2019.

Соответствующее фото инсайдер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

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Главной особенностью нового смартфона станет большой 6,5-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+.

"Сердцем" новинки станет еще неанонсированный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8150 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Также сообщается, что Xperia XZ4 получит модем X50, который обеспечит стабильную работу устройства в сетях пятого поколения.

Габариты корпуса Sony Xperia XZ4 составят 166,9 x 72,4 x 8,2 миллиметра, тогда как в месте выступа камеры толщина окажется на уровне 9 миллиметров. На тыльной крышке мобильного устройства, а она выполнена из стекла, расположилась тройная основная камера и сканер отпечатков пальцев.

Правда, такое количество камер в новом флагмане Sony вызывает сомнения, ведь ранее компания сообщала, что не планирует увеличивать количество модулей камер в базовых версиях смартфонов линейки Xperia XZ.

Обзор Sony Xperia XZ4 – смотрите видео

 

Скорее всего Sony Xperia XZ4 поступит в продажу с ценником 1 000 долларов (около 26 500 гривен). Прямо "из коробки" на смартфон установлена операционная система Android 9.0 Pie с фирменной графической оболочкой Xperia Home.

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Теги: Техно Смартфоны Sony Цены
Источник: Техно
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