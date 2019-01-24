Смартфон Vivo APEX 2019 засветился на фото: новинка тоже будет без кнопки и отверстия

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Vivo APEX 2019 - фото безрамочного смартфона без челки
Vivo APEX 2019 / gizchina.com

23 января компания Meizu рассказала о своем новом смартфоне Zero, у которого не будет ни одной кнопки и отверстия. А уже на следующий день в сети появились фото будущей новинки APEX 2019 от еще одного китайского производителя Vivo. Как свидетельствуют снимки, он будет таким же как Meizu Zero.

Об этом сообщает gizchina.

Новые рендеры показывают, что новинка получит полноэкранный дизайн, без вырезов вверху или внизу экрана. Также на фото не видно выреза для фронтальной камеры, поэтому можно предположить, что устройство оснащено выдвижным модулем камеры.

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Также снимки доказывают, что Vivo APEX 2019 лишится всех отверстий и кнопок, как в Meizu Zero. Возможно, это станет одним из трендов этого года.

Vivo APEX 2019 Vivo APEX 2019 могут представить уже 24 января

На задней панели видим двойную камеру с LED вспышкой. Сканера отпечатков пальцев нет, поэтому вероятно, он будет встроен в дисплей.

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Теги: Техно Vivo Смартфоны
Источник: Техно
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