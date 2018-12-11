Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото

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Vivo NEX Dual Display: характеристики
Vivo NEX Dual Display: характеристики / tehnot.com

11 декабря компания Vivo официально представила новый смартфон Vivo NEX Dual Display, который получил сразу два OLED-экрана. При этом дисплей на передней стороне занимает так много места (91,63%), что даже не поместилась селфи-камера.

Об этом сообщает tehnot.com.

Характеристики Vivo NEX Dual Display

Так, основной экран Vivo NEX Dual Display получил 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 точек. Второй OLED-дисплей поменьше – его диагональ составляет 5,49 дюйма (1920х1080 пикселей).

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Фронтальной камеры нет, но пользователь может делать отличные фото с помощью основной. Эта единственная камера имеет три модуля: широкоугольный с разрешением 12 Мп (f / 1.79, OIS), Night Video на 2 Мп (f/1.8) и третий ToF – для измерения расстояний, сканирования объемных объектов и более защищенной разблокировки по лицу.

Vivo NEX Dual Display
Vivo NEX Dual Display доступен в двух цветах

Работает аппарат на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 10 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Цена Vivo NEX Dual Display

Устройство доступно в двух цветах: синем и розовом. Новинку оценили в 725 долларов (20 300 гривен). Оно поступит в продажу 29 мая в Китае. О мировой продаже не сообщается.

Vivo NEX Dual Display

Единственная камера имеет 3 модуля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • ДисплейТип обоих дисплеев: OLED
    Диагональ основного екрана: 6,39 дюйма
    Диагональ дополнительного: 5, 49 дюйма
    Разрешение основного: 2340х1080
    Дополнительного: 1920х1080
  • ПроцессорSnapdragon 845
  • ВидеопроцесорAdreno 630
  • ПамятьОперативная: 10 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ
  •  
  • Аккумулятор
  • 3500 мАч
  • Операционная системаAndroid 9 Pie

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Теги: Техно Смартфоны Обзоры
Источник: Техно
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