Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
11 декабря компания Vivo официально представила новый смартфон Vivo NEX Dual Display, который получил сразу два OLED-экрана. При этом дисплей на передней стороне занимает так много места (91,63%), что даже не поместилась селфи-камера.
Об этом сообщает tehnot.com.
Характеристики Vivo NEX Dual Display
Так, основной экран Vivo NEX Dual Display получил 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 точек. Второй OLED-дисплей поменьше – его диагональ составляет 5,49 дюйма (1920х1080 пикселей).
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Фронтальной камеры нет, но пользователь может делать отличные фото с помощью основной. Эта единственная камера имеет три модуля: широкоугольный с разрешением 12 Мп (f / 1.79, OIS), Night Video на 2 Мп (f/1.8) и третий ToF – для измерения расстояний, сканирования объемных объектов и более защищенной разблокировки по лицу.
Vivo NEX Dual Display доступен в двух цветах
Работает аппарат на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 10 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Цена Vivo NEX Dual Display
Устройство доступно в двух цветах: синем и розовом. Новинку оценили в 725 долларов (20 300 гривен). Оно поступит в продажу 29 мая в Китае. О мировой продаже не сообщается.
Единственная камера имеет 3 модуля
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДисплейТип обоих дисплеев: OLED
Диагональ основного екрана: 6,39 дюйма
Диагональ дополнительного: 5, 49 дюйма
Разрешение основного: 2340х1080
Дополнительного: 1920х1080
- ПроцессорSnapdragon 845
- ВидеопроцесорAdreno 630
- ПамятьОперативная: 10 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
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- Аккумулятор
- 3500 мАч
- Операционная системаAndroid 9 Pie
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