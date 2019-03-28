Смартфон Vivo S1 с выдвижной камерой представили официально

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Vivo S1: характеристики и цена
Vivo S1: характеристики и цена

Китайская компания Vivo представила новый смартфон S1. Интересно, что по дизайну новинка очень напоминает V15, который представили недавно.

Характеристики

Vivo S1 оснащен безрамочным 6,53-дюймовым FullHD+ дисплеем. Соотношение сторон – 19,5:9 + процессор. Работает новинка на базе Helio P70 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предусмотрено 128 ГБ с возможностью расширения с помощью microSD карт.

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Основная камера Vivo S1 состоит из трех модулей: 12 Мп основного датчика, 8 Мп широкоугольного и 5 Мп датчика глубины. Разрешение селф-камеры – 24,8 Мп. Кстати, она спрятана внутри экрана и выдвигается при нажатии кнопки.

Vivo S1 поддерживает фирменного голосового помощника Jovi AI, который можно вызвать, нажав на специальную кнопку, расположенную с левой стороны.

Заинтересует новинка и геймеров, так как имеет специальный режим Game Turbo для лучшего игрового процесса.

Vivo S1

Vivo S1 доступен в 2 цветах

Цена

Vivo S1 поступит в продажу в Китае на 1 апреля. Он будет доступен в 2 цветах: Ice Lake Blue и Pet Pink. Его стоимость составит 2298 юаней (342 доллара или 9200 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Vivo Смартфоны
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