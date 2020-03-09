Смартфон Xiaomi Mi10 Pro отправили в космос: он сделал яркие фото Земли

В середине февраля компания Xiaomi презентовала свою новую флагманскую линейку смарфтонов Mi10. Одним из акцентов стала камера. Чтобы доказать ее качество, топовую версию Xiaomi Mi10 Pro отправили в космос, где смартфон сделал невероятные фото.

Как передает rozetked.me, в космосе производитель не только проверил надежность гаджета, но и испытал возможности его 108-мегапиксельной камеры. Сейчас эта камера занимает лучшую позицию в рейтинге DxOMark.

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Фото Mi10 Pro из космоса обнародовал генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в китайской соцсети Weibo. Он представил серию космических обоев, сделанных на камеру Mi10 Pro.

Космические фото на Xiaomi Mi10 Pro

"Идея запуска смартфона в космос, чтобы сделать на него фотографии Земли, – просто сумасшедшая. Мы прошли сложный путь, прежде чем смогли сделать это. Полученный набор фотографий стоил того", – говорит глава Xiaomi.

Что известно о камере Mi10 Pro

Основной модуль на 108 Мп

Широкоугольный модуль на 20 Мп

Телефото объектив на 12 Мп (2х оптический зум)

8-мегапиксельный телефото (5х оптический зум)

Также Mi 10 Pro получил 10-кратный гибридный зум, 50-кратный цифровой зум и двойную оптическую стабилизацию изображения.

Как и у недавно представленного Samsung Galaxy S20, камера Mi 10 тоже может снимать видео в режиме 8K.

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