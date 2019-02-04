Смартфон Xiaomi Mi9 "засветился" на первом "живом" фото

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Xiaomi Mi9: "живые" фото
Xiaomi Mi9: "живые" фото / Фото из открытых источников

Ряд слухов об анонсе смартфона Xiaomi Mi9 пополнился очередной утечкой. В сети опубликовали первое "живое" фото новинки.

На опубликованном в китайской социальной сети Weibo изображении неизвестный пользователь держит в руках смартфон, который подходит под описание будущего флагмана Xiaomi, передает SlashLeaks.

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В кадр попала стеклянная задняя крышка аппарата, в частности, на снимке видны тройной фотомодуль со вспышкой и логотип Mi.

Xiaomi Mi9
Смартфон Xiaomi Mi9 представят уже в феврале

По имеющейся информации, Xiaomi Mi9 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD +, соотношением сторон 19: 9 и каплевидним вырезом под селфи-камеру. "Сердцем" смартфона станет топовый процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище объемом 128 ГБ.

Новинку оснастят аккумулятором на 3500 миллиампер часов и тройной основной камерой с разрешением основного сенсора 48 Мп.

Отметим, анонс Xiaomi Mi9 ожидается уже в феврале.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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