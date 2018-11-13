Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro: цена и дата выхода в Украине

Глобальную версию смартфона Xiaomi Mi 8 Pro презентовали в Лондоне 19 ноября. При этом уже совсем скоро новая модель появится и в Украине. Это произойдет 18 ноября.

Об этом пишет издание tehnot.com.

В частности, украинцам будет доступна и оригинальная версия с прозрачной задней крышкой.

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Цена на Xiaomi Mi 8 Pro в Украине стартует от 18 999 гривен.

Характеристики Xiaomi Mi 8 Pro

Смартфон получил Super AMOLED экран с диагональю 6,21 дюйма и разрешением 2248х1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев встроили непосредственно в экран. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.



Xiaomi Mi 8 Pro получил оригинальную заднюю панель

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Основная камера двойная с разрешением модулей на 12 и 12 Мп. А селф-камера имеет разрешение 20 Мп.

Кстати, это один из немногих смартфонов Xiaomi, который получил модуль NFC, чтобы рассчитываться с помощью смартфона.



Xiaomi Mi 8 Pro поступит на украинский рынок 19 ноября

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