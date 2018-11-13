Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro: цена и дата выхода в Украине

50 Читати новину українською
Xiaomi Mi 8 Pro: цена и дата выхода в Украине
Xiaomi Mi 8 Pro: цена и дата выхода в Украине / Фото из открытых источников

Глобальную версию смартфона Xiaomi Mi 8 Pro презентовали в Лондоне 19 ноября. При этом уже совсем скоро новая модель появится и в Украине. Это произойдет 18 ноября.

Об этом пишет издание tehnot.com.

В частности, украинцам будет  доступна и оригинальная версия с прозрачной задней крышкой.

Читайте также: Nokia 9 с рекордным количеством камер появилась на видео

Цена на Xiaomi Mi 8 Pro в Украине стартует от 18 999 гривен.

Характеристики Xiaomi Mi 8 Pro

Смартфон получил Super AMOLED экран с диагональю 6,21 дюйма и разрешением 2248х1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев встроили непосредственно в экран. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi 8 Pro получил оригинальную заднюю панель

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Основная камера двойная с разрешением модулей на 12 и 12 Мп. А селф-камера имеет разрешение 20 Мп.

Кстати, это один из немногих смартфонов Xiaomi, который получил модуль NFC, чтобы рассчитываться с помощью смартфона.

Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi 8 Pro поступит на украинский рынок 19 ноября

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
477
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
249
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 779
5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 ноября 14:02 5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 638
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 20:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
2099
Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
8 ноября 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
1107
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук